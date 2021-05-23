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Врач назвал опасный симптом головной боли

Это может грозить инсультом: врач назвал опасный симптом

© Depositphotos / Belchonock
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
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На какие симптомы следует обратить особое внимание, чтобы не стать жертвой опаснейшего состояния - инсульта, рассказал специалист.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Внезапно возникшие проблемы со зрением могут указывать на опасное заболевание или инсульт, об этом зрителям телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. 

"Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика", – цитирует его РИА Новости.

Клубника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, незамедлительно обращаться за медицинской помощью нужно и при возникновении "мушек" перед глазами, если они сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью.

Врач уточнил, что особенную осторожность в этом вопросе стоит проявить людям, находящимся в зоне риска: пожилым, гипертоникам, диабетикам.

При этом медик призвал не беспокоиться из-за периодически появляющихся "мушек" перед глазами, если они не сопровождаются дискомфортом. Мясников объяснил, что это нормальное явление, возникающее из-за денатурации белка. Он также подчеркнул, что вероятность появления "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (79)

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