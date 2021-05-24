У подростков, привитых Moderna и Pfizer, выявили проблемы с сердцем

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В США у подростков, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, обнаружили проблемы с сердцем. Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что несколько десятков сообщений были зафиксированы примерно через четыре дня после введения несовершеннолетним пациентам второй дозы вакцин.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в настоящий момент расследуют случаи возникновения данных побочных эффектов. Эксперты призвали врачей уделить особое внимание при обнаружении у подростков необычных сердечных симптомов после процедуры вакцинации, передают Известия.

Ранее, 10 мая, в США одобрили применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сообщалось, что в конце марта они начали клинические испытания своей вакцины на здоровых детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Pfizer и BioNTech 30 апреля подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения среди подростков в возрасте 12–15 лет.

При этом 25 апреля The New York Times со ссылкой на CDC сообщила, что почти 8% граждан США (более пяти миллионов человек), привившихся Pfizer или Moderna, отказались от второй инъекции вакцины. Одной из причин отказа американцев от данных препаратов был назван страх перед возможными побочными эффектами.

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