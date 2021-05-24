15:27 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Вакцина Pfizer

У подростков, привитых Moderna и Pfizer, выявили проблемы с сердцем

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
221 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33816379.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210524/34856665/u-podrostkov-privitykh-moderna-i-pfizer-vyyavili-problemy-s-serdtsem.html

В настоящий момент центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расследуют случаи возникновения данных побочных эффектов.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В США у подростков, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, обнаружили проблемы с сердцем. Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что несколько десятков сообщений были зафиксированы примерно через четыре дня после введения несовершеннолетним пациентам второй дозы вакцин.

Pfizer
© AFP 2021 / JOEL SAGET
В Молдову поступила партия вакцины: как ее распределят

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в настоящий момент расследуют случаи возникновения данных побочных эффектов. Эксперты призвали врачей уделить особое внимание при обнаружении у подростков необычных сердечных симптомов после процедуры вакцинации, передают Известия.

Ранее, 10 мая, в США одобрили применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сообщалось, что в конце марта они начали клинические испытания своей вакцины на здоровых детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет.

Pfizer и BioNTech 30 апреля подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения среди подростков в возрасте 12–15 лет.

При этом 25 апреля The New York Times со ссылкой на CDC сообщила, что почти 8% граждан США (более пяти миллионов человек), привившихся Pfizer или Moderna, отказались от второй инъекции вакцины. Одной из причин отказа американцев от данных препаратов был назван страх перед возможными побочными эффектами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент: Молдова получит через COVAX еще 100 620 доз вакцины Pfizer
"Спутник V" лучше, чем Pfizer защищает от опасного штамма COVID – источник

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Итоги недели в Молдове в одном видео: чем запомнилась эта семидневка
Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться