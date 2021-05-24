Названы три простые привычки, снижающие риск развития онкологии

Небольшие корректировки в образе жизни помогут значительно снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, которые помогут снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

"Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае", — сказал Базылев.

Медик также отметил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака, передает РИА Новости.

По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.

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По данным ВОЗ, около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска. Среди них – высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя.

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