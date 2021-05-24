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Лечения рака

Названы три простые привычки, снижающие риск развития онкологии

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210524/34857403/nazvany-tri-prostye-privychki-snizhayuschie-risk-razvitiya-onkologii.html

Небольшие корректировки в образе жизни помогут значительно снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, которые помогут снизить риск развития рака прямой или толстой кишки.

"Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае", — сказал Базылев.

Медик также отметил, что не стоит верить исследованиям, которые преуменьшают опасность приема алкоголя для процесса развития рака, передает РИА Новости.

Врач
© Sputnik / Илья Питалев
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По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты либо пить напитки с алкоголем в составе, поэтому выводы таких исследований не совсем соответствуют действительности.

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По данным ВОЗ, около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска. Среди них – высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, курение и употребление алкоголя.

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