Комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair создана в Белоруссии

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. В Белоруссии создали комиссию по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair, обстоятельства обещают обнародовать в ближайшее время. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики.

"В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", – заявила представитель департамента.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место прибыли саперы. Данные о взрывном устройстве не подтвердились, Следственный комитет Белоруссии заявил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Правозащитники Белоруссии, в свою очередь, подчеркнули, что основатель признанного в этой стране экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый США в разглашении государственной тайны.

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