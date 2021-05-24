Русский язык стал обязательным в турецких учебных заведениях

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, готовящих специалистов для отрасли туризма, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.



"Турки любят русских. Между двумя народами сложились многолетние исторические отношения. Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык", - сказал Эрсой.

По его словам, в турецкой туристической отрасли хорошо знают предпочтения россиян. "В соответствии с этими требованиями мы обновили и развили стандарты обслуживания. В Турции они могут найти все, что ищут, по приемлемым и конкурентоспособным ценам. Это позволяет россиянам быть заинтересованными в нас, а нам в них", - добавил министр.

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