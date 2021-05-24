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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: надеемся на деполитизированное рассмотрение ЕМА заявки "Спутника V"

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
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"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Российская сторона выражает надежду, что все этапы экспертизы вакцины "Спутник V", проводимые Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будут деполитизированными, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. В данный момент EMA проводит "последовательную экспертизу" российской вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что "Спутник V" прошел этап так называемой научной консультации, в настоящее время идет "последовательная экспертиза" препарата.

"Исходим из того, что данный вопрос должен носить исключительно профессиональный, деполитизированный характер. Речь идет о здоровье и жизни людей. Главное, чтобы в Евросоюзе руководствовались именно этими соображениями на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки", - сказал Лавров в интервью "Аргументам и фактам".

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина одобрена в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

© Sputnik / Iliya Pitalev
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Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.

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