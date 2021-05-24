Швейцария и ВОЗ создадут первый в мире банк для обмена новыми вирусами

Первым вирусом, который будет изучать биохаб, станет SARS-CoV-2, а после успешного завершения пилотной фазы изучения вируса и его вариантов в хранилище будут доставлены и другие патогены.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Швейцария вместе со Всемирной организацией здравоохранения планирует создать первый банк для обмена опасными патогенами и новыми вирусами, заявил на пресс-конференции в Женеве федеральный советник внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.

"Сегодня утром мы подписали соглашение о партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения о создании в Швейцарии хаба по обмену и изучению опасных патогенов", - сказал он.

По его словам, речь идет о создании долгосрочной системы хранения, обмена и изучения возникающих и уже известных опасных патогенов и вирусов, таких, как COVID-19, которые будут присылать со всего мира, для дальнейшего их использования для производства вакцин, передает РИА Новости.

Первый биохаб из будущей системы биохабов ВОЗ, о создании которой было завялено в ноябре 2020 года, будет расположен в городе Шпиц. Биохаб станет служить центром для безопасного получения, секвенирования, хранения и подготовки биологических материалов для распространения среди других лабораторий с целью информационного обеспечения оценки рисков и поддержания глобальной готовности к борьбе с этими патогенами.

Берсе подчеркнул, что время начала работы нового биохаба зависит от того, как быстро идею подхватят другие страны ВОЗ и начнут присылать варианты для изучения.

"На данный момент прозрачность и открытость будут играть на руку всем. И если где-то появится что-то новое, это можно будет быстро изучить. Для этого у нас есть частные и общественные институты", - добавил он.

По данным ВОЗ, первым вирусом, который будет изучать биохаб, станет SARS-CoV-2, а после успешного завершения пилотной фазы изучения вируса и его вариантов в хранилище будут доставлены и другие патогены, что позволит создать в 2022 году сеть партнерских лабораторий по всему миру.

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