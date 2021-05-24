23:43 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно

В списке Forbes новый лидер

© AP Photo / Francois Mori
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210524/34868119/v-spiske-forbes-novyy-lider.html

Третье место в списке богатейших людей по-прежнему занимает глава производителя электроавтомобилей Tesla и космической компании SpacеХ Илон Маск.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

По данным Forbes, состояние Арно составило 186,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки на 710 миллионов. Джефф Безос же опустился на вторую строчку с состоянием в 186 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Richard Drew
Илон Маск назвал себя пришельцем и рассказал о будущем через 50 лет

При этом по данным агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI), Арно с состоянием в 162 миллиарда долларов пока находится на втором месте после Безоса. С начала года, как свидетельствуют данные рейтинга, его состояние выросло на 47,9 миллиарда долларов.

Также, по данным Forbes, третье место в списке богатейших людей по-прежнему занимает глава производителя электроавтомобилей Tesla и космической компании SpacеХ Илон Маск, его состояние насчитывает 147,3 миллиарда доллара. Четвертое место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 125,5 миллиарда долларов, завершает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг с 114,7 миллиарда.

LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира организации расположена в Париже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Деньги на пандемии: в списке Forbes – 50 новых миллиардеров "от мединдустрии"
Фото: богатые и знаменитые – опубликован новый рейтинг Forbes

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться