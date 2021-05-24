В списке Forbes новый лидер

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

По данным Forbes, состояние Арно составило 186,3 миллиарда долларов, увеличившись за сутки на 710 миллионов. Джефф Безос же опустился на вторую строчку с состоянием в 186 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

При этом по данным агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI), Арно с состоянием в 162 миллиарда долларов пока находится на втором месте после Безоса. С начала года, как свидетельствуют данные рейтинга, его состояние выросло на 47,9 миллиарда долларов.

Также, по данным Forbes, третье место в списке богатейших людей по-прежнему занимает глава производителя электроавтомобилей Tesla и космической компании SpacеХ Илон Маск, его состояние насчитывает 147,3 миллиарда доллара. Четвертое место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 125,5 миллиарда долларов, завершает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг с 114,7 миллиарда.

LVMH - производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира организации расположена в Париже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova