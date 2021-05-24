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Итальянская группа Maneskin - победители Евровидения-2021

Победитель Евровидения сдал тест на наркотики

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210524/34869830/pobeditel-eurovision-sdal-test-na-narkotiki.html

Ранее солиста итальянской группы Måneskin заподозрили в употреблении наркотических средств прямо в эфире песенного конкурса.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Тест на наркотики, проведенный Дамиано Давиду – солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Måneskin – показал отрицательный результат. Расследование по этому поводу, проведенное  Европейским вещательным союзом завершено, сообщает РИА Новости.

Басистка группы Maneskin (Италия) Виктория Де Анжелис, победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021, на церемонии награждения победителей
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"После обвинений в употреблении наркотиков в "зеленой комнате" во время финала Евровидения в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры. Тест на наркотики был также добровольно сдан ранее сегодня солистом группы Måneskin, результат отрицательный ", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Евровидения.

Таким образом, как заявил Европейский вещательный союз, расследование закрыто.

"Мы встревожены тем, что спекуляции, ведущие к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов", – уточняется в заявлении.

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