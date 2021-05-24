Эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов доказали в Аргентине

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Проведенное аргентинским институтом Кордовы изучение российской вакцины "Спутник V" подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет данные исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность двухкомпонентной российской вакцины "Спутник V" против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом", – говорится в сообщении.

В частности, проведенное исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V", позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого, пишет РИА Новости.

"У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после получения второго укола вакцины. У 85,5% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола "Спутника V", - сообщается о полученных результатах исследования.

"Проведенное в Аргентине исследование подтвердило высокую эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов коронавируса. Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять "Спутник V" для вакцинации населения, и сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский. При этом сильный иммунный ответ формируется уже после получения первой дозы вакцины", - приводит РФПИ слова глава фонда Кирилла Дмитриева.

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