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Эпидемия коронавируса

Врач рассказал, кто рискует повторно заболеть COVID-19

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Sputnik Молдова
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Инфекционист добавил, что повторных случаев заражения не так много. Заявлять о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, преждевременно.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Чаще всего случаи повторного заболевания коронавирусом встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Врач добавил, что случаи повторного заражения единичны.

"Повторные случаи (коронавируса - прим. ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания", - рассказал Вознесенский.

Говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет защитного иммунитета, по словам эксперта, преждевременно.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 мая, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 167,1 миллиона.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 167 миллионов 117 тысяч 164. Из них три миллиона 469 тысяч 640 скончались. Применено один миллиард 678 миллионов 374 тысячи 637 доз вакцины от коронавируса.

Вакцинный паспорт
© REUTERS / DADO RUVIC
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 143 тысячи 246). Следом идут Индия (26 миллионов 752 тысячи 447) и Бразилия (16 миллионов 120 тысяч 756).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (пять миллионов 667 тысяч 331), Турция (пять миллионов 194 тысячи 10), Россия (четыре миллиона 952 тысячи 412), Великобритания (четыре миллиона 480 тысяч 760), Италия (четыре миллиона 194 тысячи 672), Германия (три миллиона 659 тысяч 990) и Испания (три миллиона 647 тысяч 520).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 2 миллиона 241 тысяча 354 случая заражения, в Румынии – 1 миллион 75 тысяч 773, в Молдове – 254 тысячи 741.

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