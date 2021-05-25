В РФ могут создать систему для слежки за нарушителями по данным из соцсетей

Эксперт рассказал, что сотрудник правоохранительных органов мог бы загружать в систему данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше АРМ будет самостоятельно устанавливать личность, отслеживать ее, находить дополнительные контакты.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете, которое соберет данные из соцсетей и позволит установить и отследить преступника, могут разработать в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

"В рамках курса SafeNet предлагает силовикам разработать единое автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста по расследованию преступлений в интернете. Оно позволит автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в сети", – рассказал специалист.

По его словам, "сотрудник правоохранительных органов мог бы загрузить в систему те данные о злоумышленнике, которые стали ему известны, а дальше АРМ будет самостоятельно устанавливать личность, отслеживать ее, находить дополнительные контакты".

Специалист отметил, что это лишь одна из многих разработок и идей. Так, в июле платформа НТИ, АСИ совместно с правительством Новгородской области проведут проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121", где индивидуальные разработчики и стартапы представят свои рабочие проекты и решения, в том числе в области кибербезопасности.

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