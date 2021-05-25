ВОЗ наградил Минздрав России за борьбу с курением

Ежегодно ВОЗ отмечает отдельных лиц или организации за достижения в области снижения потребления никотиносодержащей продукции.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Минздрав России удостоен награды Всемирной организации здравоохранения за борьбу с табакокурением, передает РИА Новости. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения России, распространенность потребления табака в 2020 году снизилась до 25%.

"Минздрав России удостоен награды Всемирной организации здравоохранения за вклад в борьбу с табакокурением. Награждение, приуроченное к Дню отказа от табака, стало ежегодным. ВОЗ отмечает отдельных лиц или организации за достижения в области снижения потребления никотиносодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Распространенность потребления табака среди взрослых снизилась на 14 процентных пунктов - с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020-м, уточнили в пресс-службе.

"Профилактика неинфекционных заболеваний, ассоциированных с потреблением никотиносодержащей продукции, является важным направлением работы министерства по формированию культуры здорового образа жизни, и она дает серьезные результаты", - подчеркнули в Минздраве.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Дата была провозглашена в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В Европейском регионе ВОЗ доля смертей, связанных с употреблением табака (табакокурением и потреблением бездымных табачных изделий), является одной из самых высоких. По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день в регионе употребление табака является причиной 16% всех смертей среди взрослых старше 30 лет, причем большинство этих смертей являются преждевременными.

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