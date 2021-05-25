Суперлуну во время полного затмения украсит голубая "корона"

В среду произойдут сразу три астрономических явления, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Диск Луны во время полного затмения 26 мая может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"Чем интересно это явление? На самом деле, оно интересно своей непредсказуемостью в том плане, что неизвестно, как будет выглядеть Луна. В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой северного полушария Земли. Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами", - сказал астроном.

Угольников добавил, что лунное затмение можно предсказать, но как будет выглядеть Луна - это каждый раз небольшая интрига.

В среду произойдут сразу три астрономических явления, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

К сожалению, не все жители планеты смогут наблюдать редкое явление. Затмение смогут наблюдать из Восточной Азии, Австралии, Тихого океана, Америки. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России - на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.

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