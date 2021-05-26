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Полезное питание

Диетолог назвал самые полезные продукты для начала лета

© CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
Общество
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Sputnik Молдова
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В начале лета крайне важно разнообразить свой рацион. Это поможет избежать авитаминоза и проблем со здоровьем.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Диетологи рассказали, какие продукты стоит добавить в свой рацион в начале лета, передают Известия. Так, специалисты обратили внимание на пользу ранних груш, так как они богаты зеаксантином и лютеином, поддерживающими здоровье глаз. Также груши можно употреблять при диабете и заболеваниях печени. Помимо этого, они являются отличный средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Клубника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Грибы вешенки также подойдут для широкого круга рецептов, они содержат множество микроэлементов, витаминов и клетчатки.

Употребление имбиря позволит почувствовать себя бодрее, очистит желудок, поможет избавиться от тошноты. Кроме того, имбирь обладает жаропонижающим действием.

Выделили эксперты и подвид свеклы под названием мангольд, который ценен съедобными листьями. Мангольд способен поддержать необходимый уровень витаминов К и Е в организме, также в нем содержится натрий, железо, магний и фолиевая кислота. Употреблять его можно при анемии, диабете и почечнокаменной болезни.

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Диетологи обратили внимание на редис, богатый витаминами и калием. Овощ способствует улучшению пищеварения и подавлению сильного чувства голода.

Щавель, по словам специалистов, можно назвать кладезем ценных витаминов и микроэлементов, включая фосфор, магний, йод, фтор, цинк и многие другие. Щавель оказывает позитивное влияние на работу печени, нейтрализует боль и очищает кровь.

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Также для употребления полезны ранние сорта красной смородины, которая богата витамином С и Р, минеральными солями и железом. Ягода благотворно влияет на здоровье сосудов и помогает при температуре и воспалениях.

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