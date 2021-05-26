Врач рассказал о продолжительности болезни при разных штаммах COVID

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Болезнь при разных видах штаммов COVID-19 длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.

"Примерно одинаково. Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, одинаковая ли продолжительность болезни при разных видах штаммов коронавируса.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.

Ранее сообщалось о том, что проведенное аргентинским институтом Кордовы изучение российской вакцины "Спутник V" подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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