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Эпидемия коронавируса

Врач рассказал о продолжительности болезни при разных штаммах COVID

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
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Проведенное аргентинским институтом Кордовы изучение российской вакцины "Спутник V" подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Болезнь при разных видах штаммов COVID-19 длится примерно одинаково, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.

"Примерно одинаково. Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, одинаковая ли продолжительность болезни при разных видах штаммов коронавируса.

Вид сверху на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро во время ее реставрации
© REUTERS / Pilar Olivares
Штаммы на поток: где бесконтрольно возникают новые варианты COVID-19

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.

Ранее сообщалось о том, что проведенное аргентинским институтом Кордовы изучение российской вакцины "Спутник V" подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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