Тенденции на рынке недвижимости: какие квартиры покупают в Кишиневе

Как повлиял на рынок недвижимости в Молдове кризис 2020-го, каковы тенденции в нынешнем году, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В первом квартале 2021-го в Молдове введены в эксплуатацию 1526 квартир, что на 856 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Национального бюро статистики страны. Это небольшой рост после серьезного падения в 2020-м, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Следует отметить, что за последние пять лет в Молдове ежегодно сдается в эксплуатацию в среднем шесть тысяч квартир, что примерно вдвое больше, чем в предыдущий период, когда ежегодно вводилось в эксплуатацию по 3,5 тысячи квартир", – сказал Ионицэ.

По его словам, в 2020-м из-за кризиса в эксплуатацию было сдано 5179 квартир, что на 28% меньше, чем годом ранее. Как считает эксперт, 2021-й начался многообещающе, с четкой тенденцией восстановления объемов.

"Более 80% всех новых квартир построены в Кишиневе. Рынок чрезвычайно сконцентрирован в одном населенном пункте страны. При этом такое жилье составляет 20% от общего объема сделок с квартирами, остальное приходится на вторичку", – отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в последние годы наметилась четкая тенденция уменьшения средней площади вводимого в эксплуатацию жилья.

"В 2020 году средняя площадь новой квартиры составила 65 квадратных метров, что в два раза меньше, чем в 2003-м, когда был достигнут исторический максимум в 128 квадратных метра. Это явление объясняется изменением типа покупателей", – подчеркнул Ионицэ.

Он пояснил, что 20 лет назад строительство квартир было на уровне тысячи в год и жилье покупалось в основном богатыми людьми, владельцами бизнеса. "Только они могли себе позволить купить квартиру и предпочитали большие варианты жилья. Сейчас большинство покупателей на рынке недвижимости – это те, кто ездит на заработки за рубеж, или молодые семьи, у которых хорошо оплачиваемая работа. Они могут себе позволить приобретение квартиры, но ограничены в финансовых средствах", – отметил экономист.

В результате, как считает аналитик, значительно вырос спрос на квартиры площадью до 50 квадратных метров, что и привело к уменьшению средней площади жилья в новостройках. По его словам, в 2021-м наблюдается небольшое увеличение площади в новых квартирах до 68 квадратных метров.

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