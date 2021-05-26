Вакцинный туризм в Сан-Марино: жители 30 стран хотят привиться "Спутником"

В настоящее время обе дозы препарата получили уже около 70% населения Сан-Марино, что позволяет говорить о возможности скорого образования коллективного иммунитета.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Cтарейшая в мире конституционная республика Сан-Марино первой из европейских стран запустила при поддержке РФПИ программу вакцинного туризма с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом сообщается на канале российской вакцины в Telegram.

За неделю были привиты или оформили заявки сотни граждан из более 30 стран мира и пяти континентов: Германии, Испании, Дании, Латвии, Словакии, Чехии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Австрии, Финляндии, США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии и Китая.

В значительной части европейских стран вакцины по-прежнему в дефиците и поездка в Сан-Марино — одна из немногих возможностей получить безопасную и эффективную вакцину "Спутник V".

Около 70% населения Сан-Марино, где активно используется российский препарат "Спутник V", прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Государственного секретариата по вопросам здравоохранения и социального обеспечения республики.

"Кампания по массовой вакцинации, которая началась в Сан-Марино благодаря поставкам российской вакцины "Спутник V", дает прекрасные результаты. В настоящее время обе дозы препарата получили уже около 70% нашего населения, что позволяет говорить о возможности скорого образования коллективного иммунитета. Сейчас прививки делают итальянцы, проживающие близ Сан-Марино и работающие в республике, а также иностранные студенты нашего университета", - сообщил собеседник агентства.

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