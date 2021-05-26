День рождения Будды: миллионы верующих отмечают знаменательную дату

День рождения Будды рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Верующие посвящают это время духовным практикам, молитве, которая "особенно сильна в это время".

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. В среду буддисты отмечают Весак, или день рождения Будды. Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России - Дончод хурал) - это главный буддийский праздник: верующие вспоминают день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижение им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как считают буддисты, в один и тот же день. С 2000 года этот день ежегодно отмечается ООН в знак признания вклада, который буддизм - одна из старейших религий в мире - внес в духовное развитие человечества.

По случаю праздника Далай-лама XIV проведет в среду встречу с буддистами Монголии - трансляция с переводом на русский язык будет доступна на официальном сайте лидера буддизма.

"Далай-лама проведет церемонию зарождения бодхичитты - устремления к полному пробуждению ради блага всех живых существ. Такая церемония в самый важный день буддийского календаря - огромная удача. Она поможет множеству людей зародить в сердце любовь, доброту и сострадание ко всем формам жизни, а именно эти качества делают наш мир лучше", - рассказала РИА Новости глава фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.

Дата празднования рассчитывается по лунному календарю и меняется каждый год. Весак приходится на полнолуние священного для буддистов месяца Сага Дава. Верующие посвящают это время духовным практикам, молитве, которая "особенно сильна в это время". Также в месяц Сага Дава стоит воздержаться от мяса и алкоголя.

"Мы должны помнить о том, что Будда был таким же, как мы, обычным человеком, однако достиг пробуждения, тренируя свое сознание и постепенно восходя на высокие духовные ступени и уровни, которые достижимы и для нас с вами. Нужно лишь двигаться в этом направлении, меняя себя к лучшему не только ради собственного блага, но ради всего человечества", - рассказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"Конечно, мы советуем каждый день совершать благие дела, однако в сутрах сказано, что если творить добро в священный буддийский месяц, руководствуясь чистыми намерениями, то духовные заслуги от таких деяний приумножатся в сто тысяч раз", - сказал Ринпоче.

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