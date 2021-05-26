Forbes: место встречи Путина и Байдена "приводит в ступор"

Аналитик издания обратил внимание на то, что, как правило, американские президенты практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве первого места встречи.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Встреча Байдена с Путиным станет первой зарубежной поездкой американского президента. Аналитик Forbes Кен Робертс перечислил причины, по которым выбор места встречи двух президентов вызывает замешательство в американском обществе.

Робертс отмечает, что история зарубежных поездок американских президентов свидетельствует о том, что они практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве первого места встречи. Чаще всего в начале президентского срока американские лидеры посещают Канаду (в общей сложности восемь раз) и Мексику (четыре раза), напомнил эксперт.

Таким образом, Джо Байден первым из президентов Соединенных Штатов выбрал Швейцарию для визита, открывающего "зарубежное турне", цитирует издание РИА Новости.

До него на подобный шаг решились лишь два лидера. Первым был Гарри Трумэн, который совершил первую зарубежную поездку в Германию сразу после объявления о ее безоговорочной капитуляции. И уже через четыре дня после возвращения президента домой США сбросили первую атомную бомбу на Японию.

Вторым стал Дональд Трамп, в первую очередь посетивший Саудовскую Аравию, которая традиционно считается недружественным для США государством. Однако во время визита было объявлено о продаже оружия арабской стране на сумму в 110 миллиардов долларов. Поэтому автор задается вопросом – чего можно ожидать после предстоящей зарубежной поездки Байдена?

Накануне Кремль официально подтвердил, что первая личная встреча президентов Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

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