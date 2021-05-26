Вакцину J&J запретили использовать для людей моложе 41 года

Решение приняли власти Бельгии после того, как 41-летняя пациентка, получившая прививку препаратом Johnson&Johnson, скончалась.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Бельгия приняла решение приостановить на время процесс иммунизации граждан моложе сорока одного года вакциной Johnson&Johnson. Мера посделовала после подозрительной смерти пациентки, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.

Ранее стало известно, что 41-летняя пациентка, получившая прививку препаратом Johnson&Johnson, скончалась с симптомами тромбоза в бельгийской больнице, передает РИА Новости. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была привита в рамках бельгийской кампании.

Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. В ближайшее время медики проведут расследование.

"Из предосторожности Бельгия решила пока не применять эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.

Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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