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Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину J&J запретили использовать для людей моложе 41 года

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (167)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210526/34889570/vaktsiny-JJ-zapretili-ispolzova-dlya-lyudey-molozhe-41-goda.html

Решение приняли власти Бельгии после того, как 41-летняя пациентка, получившая прививку препаратом Johnson&Johnson, скончалась.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Бельгия приняла решение приостановить на время процесс иммунизации граждан моложе сорока одного года вакциной Johnson&Johnson. Мера посделовала после подозрительной смерти пациентки, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения.

Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото
© REUTERS / Dado Ruvic
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Ранее стало известно, что 41-летняя пациентка, получившая прививку препаратом Johnson&Johnson, скончалась с симптомами тромбоза в бельгийской больнице, передает РИА Новости. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была привита в рамках бельгийской кампании.

Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. В ближайшее время медики проведут расследование.

"Из предосторожности Бельгия решила пока не применять эту вакцину для людей моложе сорока одного года", - сообщил телеканал. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена.

Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (167)

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