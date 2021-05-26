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Мария Захарова

Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов

© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210526/34891002/mariya-zakharova-vstretitsya-s-zhurnalistami-smi-inoagentov.html

Официальный представитель МИД России поделится важной информацией о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в России.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума рабочий завтрак для представителей СМИ, признанными в России иноагентами. Встреча, организованная МИДом совместно с РИА Новости, начнется третьего июня в 08.00 в зале для деловых завтраков центра "Экспофорум".

Мария Захарова
© Sputnik
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Участники мероприятия обсудят различные аспекты функционирования прессы и работы журналистов в условиях законодательства об иноСМИ-иноагентах в России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ даст важную информацию о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в стране.

"Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - отметила Мария Захарова.

В дискуссии примут участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов в РФ Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники BBC, "Медузы", The Bell, "Эха Москвы" и других изданий.

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