Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов

Официальный представитель МИД России поделится важной информацией о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в России.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума рабочий завтрак для представителей СМИ, признанными в России иноагентами. Встреча, организованная МИДом совместно с РИА Новости, начнется третьего июня в 08.00 в зале для деловых завтраков центра "Экспофорум".

Участники мероприятия обсудят различные аспекты функционирования прессы и работы журналистов в условиях законодательства об иноСМИ-иноагентах в России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ даст важную информацию о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в стране.

"Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", - отметила Мария Захарова.

В дискуссии примут участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов в РФ Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники BBC, "Медузы", The Bell, "Эха Москвы" и других изданий.

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