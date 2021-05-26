Ученые назвали людей с высоким уровнем устойчивости к COVID-19

Рецепторы, отвечающие за восприятие горького вкуса, в том числе носящий название T2R38, находятся во вкусовых сосочках языка.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. "Супердегустаторы" — люди, у которых отмечается чувствительность к горьким вкусам, имеют меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией. Исследование провели американские ученые, передают Известия.

По мнению ученых, ярким признаком того, что человек является "супердегустатором", может быть то, что ему не нравятся такие продукты как брокколи, сельдерей и капуста.

Рецепторы, отвечающие за восприятие горького вкуса, в том числе носящий название T2R38, находятся во вкусовых сосочках языка.

"Когда T2R38 стимулируется, он реагирует, производя окись азота, чтобы уничтожить или предотвратить дальнейшую репликацию вирусов в слизистой дыхательных путей. Эта слизистая оболочка покрывает всю дыхательную систему и обеспечивает точку проникновения вирусов, в том числе SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", — приводятся в публикации слова одного из авторов исследования доктора Генри Бархама.

Участники эксперимента были распределены на три группы: "дегустаторы", "супердегустаторы" и "недегустаторы".

"Недегустаторы" — люди, которые вообще не определяют горькие вкусы. "Супердегустаторы" — напротив, слишком чувствительны к горьким вкусам.

Выяснилось, что "недегустаторы" были более склонны к заражению, чем "супердегустаторы". Кроме того, первые также были более склонны к тяжелой форме коронавируса.

«Если вы не можете чувствовать горечь, вам следует быть более осторожным и носить маски в течение более долгого времени, чтобы защитить себя от COVID-19», — подчеркнул директор Фонда исследований запаха и вкуса в Чикаго Алан Хирш.

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