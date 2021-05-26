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Логотип Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге.

Проект введения COVID-сертификата одобрен комитетом ЕП

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210526/34893898/Proekt-vvedeniya-COVID-sertifikata-odobren-komitetom-EP.html

Как отмечается, коронавирусный сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Проект решения по введению в ЕС коронавирусного одобрил в среду Комитет по гражданским свободам Европейского парламента, говорится в заявлении ЕП.

Как отмечает РИА Новости, для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.

"Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.

Вакцинация против коронавируса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сертификат о вакцинации от COVID в Молдове: признают ли его за границей
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

Этот документ можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.

Медицинский документ. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
Сертификат о вакцинации от COVID-19: как он будет выглядеть и зачем нужен
Этот документ в электронном или бумажном виде с 1 июля будет доступен жителям ЕС в трех вариантах: сертификат о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носителе или распечатать.

Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза, будет готова к 1 июня.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (164)

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