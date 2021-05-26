Проект введения COVID-сертификата одобрен комитетом ЕП

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Проект решения по введению в ЕС коронавирусного одобрил в среду Комитет по гражданским свободам Европейского парламента, говорится в заявлении ЕП.
Как отмечает РИА Новости, для окончательного утверждения документу необходимо пройти только согласование на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.
"Пакет документов по цифровому коронавирусному сертификату ЕС одобрен в комитете по гражданским свободам 52 голосами за, против 13 и трое воздержавшихся", - говорится в документе.
Этот документ можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что IT-инфраструктура, которая позволит запустить коронавирусные сертификаты на уровне Евросоюза, будет готова к 1 июня.
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