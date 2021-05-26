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Корабль Буран

"Роскосмос" намерен взять изрисованный вандалами "Буран" под охрану

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210526/34894538/roskosmos-nameren-vzyat-izrisovannyy-vandalami-buran-pod-okhranu.html

Вопрос о сохранности объектов на Байконуре будет обсуждаться на ближайшем заседании двухсторонней межправительственной комиссии России и Казахстана.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. После вандализма над космическим челноком "Буран" Россия поднимет вопрос сохранения объектов на Байконуре на ближайшем заседании двухсторонней межправительственной комиссии. Об этом сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе "Роскосмоса".

Также ведомственная охрана "Роскосмоса" возьмет под охрану монтажно-заправочный корпус космодрома Байконур, где хранится изрисованный вандалами "Буран".

"В связи с очередным проникновением неустановленных лиц на неиспользуемый в начало 90-х годов объект космодрома Байконур… российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на ближайшее заседание межправительственной казахстано-российской комиссии по Байконуру", – сообщили в пресс-службе.

Ранее поступило сообщение о том, что неизвестные проникли на закрытую территорию Байконура и нарисовали граффити на недостроенном космическом челноке "Буран". На корабле написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Кроме того, на борту оставили четыре подписи, по всей вероятности, авторов граффити.

Орбитальный корабль многоразового использования Буран. Архивное фото
© Sputnik / Alexander Mokletsov
Фото: вандалы проникли на Байконур и разрисовали граффити корабль "Буран"

На монтажно-заправочном комплексе космодроме, помимо второй летной машины "Буран" (недостроенной), находится макет этого орбитального многоразового корабля-ракетоплана. Разрисован был "рабочий", но недостроенный "Буран".

Ранее о желании выкупить у Казахстана (монтажно-заправочный комплекс находится в собственности этой страны) второй космический челнок "Буран" заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.

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