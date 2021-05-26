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Президент РФ В. Путин

Видео: Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации

© Sputnik / Сергей Ильин
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (167)
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Президент России также поделился своими взглядами на прививочный процесс, отметив качество российских вакцин.

КИШИНЕВ, 26 мая  – Sputnik. Президент России Владимир Путин  высказался против обязательной вакцинации от коронавируса в России, уточнив, что звучат разные мнения — от прививок работникам некоторых сфер до вакцинации абсолютно всех россиян. Заявления прозвучали на совещании по экономическим вопросам в Сочи, передает РИА Новости

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", — сказал президент РФ.

Он отметил, что, учитывая наступление сезона отпусков, нужно снижать риски распространения инфекции, для чего необходимо сформировать коллективный иммунитет. По мнению Путина, люди должны сами осознать необходимость вакцинации и понять, "что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показывает уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная", - также сказал он.

Как отмечает Роспотребнадзор, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.

Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан.

В середине весны Путин и сам привился от коронавируса российским препаратом. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую ему вкололи, — по его словам, об этом знает только его врач.

В России зарегистрированы препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", которую разработал Центр "Вектор", и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (167)

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