Пока все спали: продолжение Евровидения, препарат от COVID и циклон в Индии

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КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилась информация о продолжении песенного конкурса.

"Евровидение продолжится онлайн", — сообщается в размещенном ролике.

Организаторы пообещали показать видео выступления участников, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая, а с финалистами — 29 мая, передает РИА Новости.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — написали организаторы Евровидения.

Ведущей станет Криста Зигфридс.

Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем Евровидения в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. Наталья Гордиенко, представившая Молдову, - 13-е.

В США одобрили лекарство от коронавируса

Медицинский регулятор США FDA одобрил применение препарата британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) и американской биотехнологической компании Vir Biotechnology (VIR) для лечения коронавируса, передает РИА Новости.

В конце марта компании запросили у FDA срочное разрешение на применение препарата VIR-7831 на основе моноклональных антител для лечения COVID-19.

Согласно заявлению, препарат одобрен для лечения взрослых пациентов и подростков (в возрасте от 12 лет и старше с весом не менее 40 килограммов), зараженных COVID-19 и подверженных риску перехода болезни из средней в тяжелую форму.

Отмечается, что препарат не разрешен для пациентов, которые госпитализированы с коронавирусом или нуждаются в кислородной терапии в связи с заражением.

Ранее компании сообщали, что результаты испытаний показали, что при применении препарата случаи госпитализации и смерти среди взрослых пациентов сокращаются на 85% при лечении коронавируса на начальной стадии.

Пять человек погибли в Индии из-за циклона "Яас"

Как минимум пять человек погибли в Индии из-за циклона "Яас", обрушившегося на штаты Одиша и Западная Бенгалия, сообщает РИА Новости.

Несколько человек погибли от падений деревьев, одна пожилая женщина скончалась при обрушении ее дома. Количество жертв может увеличиться.

Больше всего от циклона пострадал штат Одиша, где четырехметровые волны и сильные дожди затопили 128 деревень и разрушили множество дорог, а ветер, скорость которого достигала 140 километров в час, с корнем вырвал множество деревьев.

Главный министр соседнего штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявила, что от циклона пострадали около 100 тысяч человек, чьи дома были разрушены, а поля затоплены, более 1,5 миллиона человек эвакуированы и размещены в убежищах.

"Из-за попадания соленой воды сельскому хозяйству был нанесен значительный ущерб. Смежные секторы, такие как рыболовство и садоводство, понесли ущерб, мы сможем оценить полную ситуацию в течение 72 часов", - сказала она на пресс-конференции.

Как сообщает департамент метеорологии Индии, циклон "Яас" ослаб до "глубокой депрессии", которая продвинется дальше вглубь Индии и ослабнет в ближайшие 12 часов.

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