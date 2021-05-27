Красный Крест надеется на поставки российской вакцины "Спутник V"

В настоящее время российская вакцина от коронавируса одобрена в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала Захарова на брифинге.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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