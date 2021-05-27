Вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Необходимое количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса, скорее всего, будет к осени 2021 года.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Вакцины против коронавируса, вероятно, придется регулярно обновлять и прививать ими граждан раз в год, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Также специалист добавил, что необходимое количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса, скорее всего, будет к осени 2021 года.

"Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа. Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов", - заявил Хафизов.

Он подчеркнул, что на данный момент нет причин игнорировать вакцинацию. Единственными противопоказаниями к иммунизации являются состояния организма, при которых врачи не рекомендуют делать прививку.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы еще две вакцины от коронавируса - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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Со второго марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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