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AstraZeneca

Ученые нашли причину образования тромбов после вакцин AstraZeneca и J&J

© REUTERS / YVES HERMAN
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210527/34900273/uchenye-nashli-prichinu-obrazovaniya-trombov-posle-vaktsin-astrazeneca-i-jj.html

Немецкие ученые обнаружили мутации, которые приводят к образованию тромбоза примерно у одного пациента из 100 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Группа немецких исследователей нашла причину образования тромбоза после использования препаратов против коронавируса фармакомпаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, говорится в препринте исследования ученых, опубликованного на сайте Research Square.

Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson
© REUTERS / DADO RUVIC
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Согласно результатам, главная проблема связана с технологией аденовирусных векторов, на основе которой созданы обе вакцины против коронавируса. Препараты используют вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. Однако, по словам ученых, при введении препарат попадает не в жидкое содержимое клетки (цитозоль), а в само ядро. Там части шиповидного (спайкового) белка расщепляются и создают мутации, что препятствует слиянию с клеточной мембраной для процесса иммунизации. Отмечается, что именно эти мутации приводят к образованию тромбоза примерно у одного пациента из 100 тысяч человек, передает РИА Новости.

"Когда эти гены вируса находятся в ядре, они могут создать определенные проблемы", - цитирует издание Financial Times одного из авторов исследования, профессора Университета Гете во Франкфурте Рольфа Маршалека.

При этом вакцины фармкомпаний BioNTech/Pfizer и Moderna доставляют генетический материал исключительно в цитозоль, не проникая в ядро клетки. Немецкие ученые пришли к выводу, что есть шанс существенно снизить риск образования тромбов у пациентов, если изменить секвенирование шиповидного белка, тем самым предотвратив его расщепление и последующую мутацию.

Вакцина Johnson & Johnson. Архивное фото
© REUTERS / Dado Ruvic
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По словам Маршалека, шиповидный белок в препарате J&J был уже в меньшей степени подвержен расщеплению, именно поэтому число случаев образования тромбов после этой вакцины было существенно ниже, чем после использования AstraZeneca.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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