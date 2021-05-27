Ученые нашли причину образования тромбов после вакцин AstraZeneca и J&J

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Группа немецких исследователей нашла причину образования тромбоза после использования препаратов против коронавируса фармакомпаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, говорится в препринте исследования ученых, опубликованного на сайте Research Square.
"Когда эти гены вируса находятся в ядре, они могут создать определенные проблемы", - цитирует издание Financial Times одного из авторов исследования, профессора Университета Гете во Франкфурте Рольфа Маршалека.
При этом вакцины фармкомпаний BioNTech/Pfizer и Moderna доставляют генетический материал исключительно в цитозоль, не проникая в ядро клетки. Немецкие ученые пришли к выводу, что есть шанс существенно снизить риск образования тромбов у пациентов, если изменить секвенирование шиповидного белка, тем самым предотвратив его расщепление и последующую мутацию.
По словам Маршалека, шиповидный белок в препарате J&J был уже в меньшей степени подвержен расщеплению, именно поэтому число случаев образования тромбов после этой вакцины было существенно ниже, чем после использования AstraZeneca.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>