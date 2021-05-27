Белорусская "Белавиа" отменяет рейсы по 12 направлениям в восемь стран

"Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран: Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также Россию, сообщила в четверг пресс-служба национального перевозчика.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград", - говорится в сообщении на сайте компании.

У пассажиров есть возможность изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение 12 месяцев с момента приобретения, передает РИА Новости.

Следовавший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над ней. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров Евросоюза нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту столичного аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Накануне департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этого стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

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