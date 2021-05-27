В AstraZeneca сравнили с Pfizer данные о смертях после прививок

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Доклад шведско-британской фармацевтической компании свидетельствует о том, что количество летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer в шести европейских странах значительно больше, чем после прививки от AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст доклада, поступивший в распоряжение агентства. Подлинность доклада подтвердили в московском представительстве AstraZeneca

"AstraZeneca подтверждает, что является автором данного документа. Данная информация не была предназначена для широкого распространения", – сказала представитель компании.

В 12-страничном докладе "Восстановление доверия к вакцинам от COVID-19 и улучшение сотрудничества между регуляторами, службами здравоохранения и фармацевтическими компаниями - призыв к действию" приводится статистика, согласно которой суммарное количество летальных исходов на каждый миллион введенных доз вакцин во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти в три раза выше, чем у AstraZeneca.

Согласно представленной таблице, во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на миллион примененных доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca. В Германии – 29,9 и 6,5 соответственно, Британии – 20,7 и 24,2, Норвегии – 164,3 и 44,6, Австрии – 47,5 и 7,5, Италии – 10,9 и 7,3 соответственно.

Несмотря на заявления властей европейских стран об опасности вакцины от AstraZeneca и отказ от ее применения, приведенная компанией статистика свидетельствует, что риск для тех, кто прививается препаратом от Pfizer, выше. Компания заявляет, что не только она страдает от поднятой шумихи, - выступления против ее вакцины также отражаются на доверии к прививкам других производителей и, соответственно, на желании людей вакцинироваться.

"Принятое в отношении одной вакцины решение (отказ от использования) может потенциально снизить доверие населения к другим вакцинам ... Недостаточно широкая вакцинация продлит пандемию", - говорится в документе.

"Вакцинация необходима для снижения последствий пандемии COVID-19. Она уже продемонстрировала значительное сокращение госпитализаций в реанимационные отделения, обычных госпитализаций и смертей в тех странах, где вакцинационные программы реализуются достаточно широко", - отмечается в документе.

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