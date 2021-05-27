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Судейский молоток. Архивное фото

Ватикан попал под суд из-за почтовых марок

© Inquam Photos / Octav Ganea
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210527/34900942/Vatikan-popal-pod-sud-iz-za-pochtovykh-marok.html

Уличная художница подала в суд на почтовое ведомство Ватикана и требует возмещения морального ущерба.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Художница Алессия Бэброу, занимающаяся уличным граффити, подала в суд на главпочтамт Ватикана, обвинив его в неправомерном извлечении выгоды из ее творчества.

Бэброу утверждает, что Ватикан без ее согласия разместил ее работу на своих пасхальных почтовых марках. Речь идет о граффити, созданном в 2019 году на мосту возле Ватикана, пишет РИА Новости. На рисунке, стилизованном под работу немецкого художника XIX века Генриха Хофманна, изображен Христос, на туловище которого нарисовано человеческое сердце с надписью "Просто используй его" (Just use it) и инициалами Алессии.

Год спустя Алессия Бэброу была шокирована, узнав, что репродукцию этой работы использовали на пасхальных почтовых марках без ее согласия.

Юристы художницы отправили письма в филателический и нумизматический отделы Ватикана с просьбой мирно решить этот вопрос. Однако на них не ответили (не прокомментировали ситуацию и в пресс-службе Ватикана). Из-за этого Бэброу пришлось подать иск в суд о нарушении интеллектуальных прав. В нем потерпевшая требует возместить ей 130 тысяч евро за моральных ущерб. Согласно иску в первый тираж вошло 80 тысяч марок по 1,15 евро за штуку.

Художницу также задело использование ее работы еще и потому, что граффити является частью ее большого авторского проекта Just Use It, начатого в 2013 году. За эти годы она изобразила на стенах, лестничных клетках и мостах по всему Риму несколько Будд, Ганешу и Деву Марию с таким же сердцем и надписью на их фигурах.

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Публикация от Alessia Babrow (@alessiababrowisaround)

По словам Бэброу, идея проекта состоит в том, чтобы "способствовать развитию интеллекта и разума сердца" непредвзятым, целостным образом. Адвокат потерпевшей утверждает в иске, что, присвоив изображение для продвижения католической церкви, Ватикан "безвозвратно исказил" посыл художницы.

Бэброу подчеркнула, что иск не был нападением на католическую церковь или Ватикан. Она лишь хотела защитить свои права.

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