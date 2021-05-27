Вакцинация "Спутником V" снижает риск передачи вируса

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Люди, получившие оба компонента российской вакцины "Спутник V", в случае инфицирования COVID-19 не являются источником опасности для других, так как не выделяют вирус, передает РИА Новости. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
"Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме. В этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих", – следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы другие вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт".
В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. А 4 апреля в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".
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