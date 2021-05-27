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Вакцина Спутник V

Вакцинация "Спутником V" снижает риск передачи вируса

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (179)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210527/34903171/vaktsinatsiya-sputnik-v-snizhaet-risk-peredachi-virusa.html

У людей, получивших оба компонента вакцины "Спутник V", риск перенести болезнь в среднетяжелой или тяжелой форме снижается в 14 раз.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Люди, получившие оба компонента российской вакцины "Спутник V", в случае инфицирования COVID-19 не являются источником опасности для других, так как не выделяют вирус, передает РИА Новости. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в среднетяжелой и тяжелой форме. В этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих", – следует из презентации Гущина к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав".

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы другие вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт".

В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. А 4 апреля в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья". 

Вакцинация
© Sputnik / Sorokopud Julia
Вакцинация от COVID-19 может стать сезонной
Со второго марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения. С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений. Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попадают сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (179)

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