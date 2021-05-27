В Италии задержан житель Молдовы, восемь лет назад укравший 120 кругов сыра

Полиция искала преступника долгие годы и отыскала только благодаря находке, которая была сделана на месте кражи.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Грабитель, который украл 120 кругов элитного сыра Parmigiano Reggiano на фабрике в итальянском городе Тоано, был задержан спустя 8 лет после кражи.

Выяснилось, что преступление совершил 40-летний гражданин Молдовы, который действовал вместе с сообщниками. Установить личность похитителя сыров удалось благодаря анализу ДНК на окурке, который тот бросил на месте преступления.

Похищенный сыр оценивается в сумму более 50 тысяч евро. Полиция продолжает расследование дела, пытаясь установить подельников, вошедших в преступную группу.

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