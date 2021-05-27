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Паспорт Румынии

Бухарест впервые раскрыл число граждан Молдовы, получивших паспорт Румынии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210527/34906973/buharest-vpervye-raskryl-chislo-grazhdan-moldovy-poluchivshih-pasport-rumynii.html

Официальные цифры были опубликованы на вебсайте Палаты депутатов парламента Румынии и охватывают 2000-2020 годы.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В Бухаресте впервые опубликованы данные о точном числе граждан Молдовы, которые обладают румынским паспортом.

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Согласно документу, который публикует румынская пресса со ссылкой на официальный вебсайт Палаты депутатов страны, с 2000 по 2020 год государственными структурами соседнего государства было принято 786 546 заявлений от граждан Республики Молдова о выдаче им румынского гражданства.

Из общего числа заявок было удовлетворено 642 149 заявлений. Цифры предоставило Министерство юстиции Румынии в ответ на запрос депутата Штефана-Юлиана Леринца.

Согласно последним демографическим данным Национального бюро статистики Молдовы, население нашей страны составляет 2,6 миллиона человек.

Ранее Бухарест последовательно отказывался предоставить официальному Кишиневу число молдавских граждан, обладающих паспортом Румынии.

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Теги:
гражданство Румынии

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