Бухарест впервые раскрыл число граждан Молдовы, получивших паспорт Румынии

Согласно документу, который публикует румынская пресса со ссылкой на официальный вебсайт Палаты депутатов страны, с 2000 по 2020 год государственными структурами соседнего государства было принято 786 546 заявлений от граждан Республики Молдова о выдаче им румынского гражданства.
Из общего числа заявок было удовлетворено 642 149 заявлений. Цифры предоставило Министерство юстиции Румынии в ответ на запрос депутата Штефана-Юлиана Леринца.
Согласно последним демографическим данным Национального бюро статистики Молдовы, население нашей страны составляет 2,6 миллиона человек.
Ранее Бухарест последовательно отказывался предоставить официальному Кишиневу число молдавских граждан, обладающих паспортом Румынии.