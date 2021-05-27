ЮНИСЕФ заключила договор с РФПИ о поставках "Спутника V"

Поставка 220 миллионов доз российской вакцины против коронавируса станет возможной после одобрения препарата ВОЗ, которое должно состояться в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение о поставках 220 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что поставки станут возможными после одобрения ВОЗ, которое ожидается в ближайшем будущем.

"РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям ЮНИСЕФ и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни", – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В РФПИ также подчеркнули, что соглашение с ЮНИСЕФ по вакцине "Спутник V" позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру, пишет РИА Новости.

"РФПИ объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию "Спутника V" в октябре 2020 года. Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем", – отмечается в сообщении.

РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения "Спутника V" в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. РФПИ в марте заявлял, что подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в этой международной программе.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в более чем 60 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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