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Таяние льдов

Чем таяние ледников опасно для Нью-Йорка и Шанхая: ответ ученых

© Photo : Public domain
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210527/34910447/Chem-tayanie-lednikov-opasno-dlya-Nyu-Yorka-i-Shankhaya-otvet-uchenykh.html

По мнению специалистов-климатологов, из-за таяния ледников в Антарктике миру грозит настоящая катастрофа.

КИШИНЕВ, 27 мая  – Sputnik. Таяние ледников в Антарктике может угрожать существованию таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай, такое опасение выразили американские ученые, пишут "Известия" со ссылкой на портал Phys.org.

Вид на сход ледника в индийском штате Уттаракханд
© REUTERS / REUTERS TV/ANI
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С ростом температуры на планете начинают таять арктические льды, отмечают специалисты. При этом ученые предостерегают также о таянии ледников в Антарктике. В этой местности так много льда, что в результате глобального потепления таяние может вызвать повышение уровня Мирового океана на 60 метров. В статье отмечается, что уже заметны "первые признаки этой проблемы".

За несколько десятилетий ситуация с таянием ледников может выйти из-под контроля, подчеркивают специалисты. Вместе с тем усилия человечества по устранению этой глобальной проблемы, в частности сокращение парниковых газов и другие эффекты технологического прогресса, вряд ли смогут предотвратить катастрофу, полагают эксперты.

Альпийские горы.
© Sputnik / Владимир Родионов
Коллапс из-за потепления: в Альпах тают ледники

Если нынешние темпы выбросов парниковых газов сохранятся, антарктический ледяной щит достигнет критического уровня таяния примерно к 2060 году, отмечают ученые. По их мнению, уровень Мирового океана достигнет необратимых во временных масштабах существования человечества размеров.

В начале апреля стало известно, что более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться, если глобальная температура вырастет на четыре градуса по Цельсию. Согласно проведенному исследованию, если удастся удержать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, то площадь, подверженная риску обрушения будет вдвое меньше. 

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