Пока все спали: марафон вакцинации, победа Асада и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. В Кишиневе стартовал еще один вакцинный марафон.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и примэрия Кишинева организовали новый марафон вакцинации, который стартовал 28 мая в 9.00. Планируется, что он будет проходить до 30 мая. Место проведения прививочного марафона - здание Дворца республики (улица Мария Чеботарь, 16). Сделать прививку можно в любое удобное время до 22.00.

За час до открытия прививочного центра перед входом в здание Дворца республики уже образовались очереди из желающих сделать прививку.

Уверенная победа Асада на президентских выборах в Сирии

Башар Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов, сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

За Асада, по его словам, проголосовали 13,5 миллиона сирийцев, передает РИА Новости. "Он победил, получив абсолютное большинство голосов. Имели право голосовать 18 миллионов 107 тысяч 109 человек, проголосовали 14 миллионов 239 тысяч 140. Асад получил 95,1% голосов", - уточнил Саббаг.

Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран еще на один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Ситуация с COVID-19

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 168 миллионов 777 тысяч 246 случаев. Из них 3 миллиона 507 тысяч 471 человек скончался. Применено 1 миллиард 772 миллиона 440 тысяч 556 доз вакцины от коронавируса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (33 миллиона 217 тысяч 718). Следом идут Индия (27 миллионов 376 тысячи 093) и Бразилия (16 миллионов 342 тысячи 162). В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 миллионов 697 тысяч 076), Турция (5 миллионов 220 тысяч 549), Россия (4 миллиона 977 тысяч 332), Великобритания (4 миллиона 489 тысяч 552), Италия (4 миллиона 205 тысяч 970), Германия (3 миллиона 673 тысячи 990) и Аргентина (3 миллиона 663 тысячи 215).

В Молдове общее число случаев заражения достигло 254 985.

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