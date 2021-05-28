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Вакцинация

Врачи назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
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Sputnik Молдова
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Вакцинироваться необходимо даже тем, кто уже перенес COVID-19. Спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, так как это поможет избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Как правильно выбрать время для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По мнению специалиста, лето - самое удачное время для вакцинации, передает РИА Новости. Именно летом люди начинают активно перемещаться, число контактов значительно увеличивается, поэтому нужно постараться заранее обеспечить себе максимальную защиту, отметил врач.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Вакцинация "Спутником V" снижает риск передачи вируса

"Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты, они болеют нетяжело, но тем не менее это коронавирусная инфекция", – подчеркнул Владимир Болибок.

Тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, так как это поможет избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром, уверен врач. По его словам, датские исследователи сделали вывод, что постковидное состояние хорошо преодолевается, если человек получает оба компонента вакцины.

"Постковидное состояние связано со слабым иммунным ответом. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, "ошметки" от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления. Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела "чистят" организм от чужеродных белков коронавируса", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

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