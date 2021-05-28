Ученые рассказали, когда кофе не бесполезен

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Кофеин помогает проснуться, заряжает энергией, но не компенсирует недополученные организмом часы сна, передает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.
"Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", — заявила руководитель исследования, доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн (Kimberly Fenn); ее слова приводятся в пресс-релизе университета.
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Как отмечают авторы работы, проблема недосыпания в США и других развитых странах стоит очень остро. Их исследование доказывает, что при ее решении нельзя полагаться на стимулирующее мозговую деятельность действие кофе. Этот напиток увеличивает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но "абсолютно не заменяет полноценный ночной сон", указывают ученые.
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