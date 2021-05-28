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Кофе

Ученые рассказали, когда кофе не бесполезен

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210528/34912523/Uchenye-rasskazali-kogda-kofe-ne-bespolezen.html

Специалисты не рекомендуют пить кофе, если вы плохо спали или спали недостаточно. Исследование провели американские ученые.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Кофеин помогает проснуться, заряжает энергией, но не компенсирует недополученные организмом часы сна, передает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Спящая девушка на кровати
© CC0 / Pixabay / DieterRobbins
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Ученые с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган оценили, насколько кофе справляется с негативным влиянием недосыпания на умственные способности. Они отобрали 275 добровольцев, которых разбили на две группы: первая провела ночь без сна в лаборатории, вторая спокойно спала дома. Утром и тем, и другим дали капсулу кофеина или плацебо. Их попросили пройти простой тест на концентрацию внимания и решить более сложную задачу "на размещение" — она требовала выполнять действия в определенном порядке без пропуска или повторения шагов.

"Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", — заявила руководитель исследования, доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн (Kimberly Fenn); ее слова приводятся в пресс-релизе университета.

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Как отмечают авторы работы, проблема недосыпания в США и других развитых странах стоит очень остро. Их исследование доказывает, что при ее решении нельзя полагаться на стимулирующее мозговую деятельность действие кофе. Этот напиток увеличивает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но "абсолютно не заменяет полноценный ночной сон", указывают ученые.

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