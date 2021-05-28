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Северный поток-2

Углеродный след российского газа в четыре раза меньше, чем у газа из США

AP Photo / Dmitry Lovetsky
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210528/34912737/uglerodnyy-sled-rossiyskogo-gaza-v-chetyre-raza-menshe-chem-u-gaza-iz-ssha.html

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе раскритиковала российский газ как "неэкологичный".

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
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"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - сказал Новак.

"В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - добавил он.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе раскритиковала российский газ как "неэкологичный", передает РИА Новости. Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует "самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана".

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