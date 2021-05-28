Углеродный след российского газа в четыре раза меньше, чем у газа из США

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку", в четыре раза меньше, чем у газа из США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", - сказал Новак.

"В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - добавил он.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе раскритиковала российский газ как "неэкологичный", передает РИА Новости. Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует "самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана".

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