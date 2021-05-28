Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"

В данный момент прорабатывается вопрос открытия переходов на границе для людей с территории Польши, Литвы, Украины и других государств.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос помощи иностранным гражданам, желающим сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". По словам главы республики, в данный момент прорабатывается вопрос открытия переходов на границе для людей с территории Польши, Литвы, Украины и других государств, передает РИА Новости.

"Мы с Путиным встречались, обсудили вопрос помощи гражданам западных государств. Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Белоруссии, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств - участников заседания Совета глав правительств СНГ.

По его словам, в Белоруссию очень много людей "всячески пытаются пробраться", хотя республика закрыла для некоторых деятелей свою границу, координируя это с Россией, так как у стран общее пограничное пространство.

"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно (больниц у нас хватает), чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно Украины - там же наши люди живут, на одном языке разговариваем - и оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос – учитывая, что у нас нет бешенства в отношении пандемии самой и вакцинации населения", - сказал Лукашенко.

По его словам, главным для Белоруссии сейчас является защита людей старшего поколения и тех, кто находится в зоне риска.

"Вот это главное. Поэтому мы их подталкиваем к этому, не настаиваем. Обязательной вакцинации нет и не будет. Но надо помочь и соседям, особенно украинцам. Вы видите, что там происходит", - добавил глава республики.

Также Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V", и заявил, что Белоруссия производит полмиллиона вакцин в месяц и рассчитывает за год "решить все проблемы".

"Мы всегда говорим: Россия - лидер, лидер, лидер, вот она и показала, что она действительно лидер, и, Михаил Владимирович (Мишустин), мы вам благодарны, и вам лично, потому что президент принимал решение, а вам пришлось его исполнять, за то, что вы помогли нам, да и всем, вы не прячете эту вакцину ни от кого, их уже четыре, может, еще разработаете несколько, учитывая, что коронавирус мутирует", - сказал Лукашенко на встрече с представителями делегаций стран - участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

Он выразил надежду на то, что эти вакцины будут эффективны от всех штаммов коронавируса.

"Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы ", - добавил Лукашенко, обращаясь к Мишустину.

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