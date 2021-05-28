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Мария Захарова

Захарова рассказала о том, как в России планируют бороться с фейк-ньюс

Пресс-служба МИД РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210528/34916769/zakharova-rasskazala-o-tom-kak-v-rossii-planiruyut-borotsya-s-feyk-nyus.html

Представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что активно должна осуществляться и профилактика дезинформационных кампаний.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие методы использует Россия для борьбы с фейк-ньюс.

"За последние годы мир стал жертвой... дезинформационных кампаний. Как говорят наши западные партнеры, "фейк-ньюс", но у этого есть русский аналог - лжи", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24".

Она отметила, что у этого есть "противоядие". "Многоплановое, разное. Инструментарий создан: это, безусловно, опровержение, это все, что связано с ответными реакциями, оперативной, фактологической. Мне кажется, даже и острой. Потому что, когда эта реакция намеренно смягчается... это приводит к совершенно ненужному эффекту ощущения вседозволенности", - добавила Захарова.

Мария Захарова
© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation
Мария Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов

Она заявила, что должна быть и профилактика. "И она реализуется собственной информационной политикой в ряде магистральных направлений, связанных с международными отношениями, историей, двусторонними отношениями, что мы, по-моему, и делаем. Это все, что связано с фактологической информацией, но не в качестве реакции, а в качестве информационной политики", - уточнила представитель министерства.

При этом, по словам Захаровой, реакция России всегда была более чем терпеливой. "И, на мой взгляд, очень достойной, потому что мы подчеркивали, что мы всегда будем отвечать. И при этом мы всегда отмечали приоритет взаимодействия, сотрудничества. Правда, добавляли, что оно должно быть взаимовыгодным, взаимоуважительным, основанным на международном праве, что является альфой и омегой международных отношений", - пояснила представитель МИД.

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