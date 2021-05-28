17:10 28 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Спутник V

Сербия вышла в лидеры по вакцинации благодаря "Спутнику V"

© Sputnik / Sorokopud Julia
Общество
Получить короткую ссылку
8410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/06/34644456.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210528/34917745/Serbiya-vyshla-v-lidery-po-vaktsinatsii-blagodarya-sputniky-v.html

В настоящее время российская вакцина "Спутник V" одобрена в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ее эффективность составила 97,6%.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Министр инноваций и технологического развития, сопредседатель Межправительственного комитета по сотрудничеству России и Сербии Ненад Попович в своем официальном Твиттере сообщил, что с помощью вакцины "Спутник V" Сербия стала лидером иммунизации среди европейских стран, полностью привив 28% населения, что в два раза больше среднеевропейского показателя. Это стало возможным благодаря решению властей страны закупить вакцины без политической предвзятости.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленной в страну из России, сообщила администрация Вучича, передает РИА Новости.

"Президент Вучич принял сегодня посла Боцан-Харченко и поблагодарил за доставку новой партии вакцины "Спутник V", которая сразу включается в процесс вакцинации в нашей стране", - говорится в сообщении. 

БелТА
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"

Президент Сербии и российский посол также обсудили международное взаимодействие Москвы и Белграда, ситуацию в Балканском регионе, переговоры сербского руководства и косовоалбанских властей под эгидой ЕС, а также сотрудничество России и Сербии в инфраструктурных и энергетических проектах.

Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Врачи назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19
ЮНИСЕФ заключила договор с РФПИ о поставках "Спутника V"
Вакцинация "Спутником V" снижает риск передачи вируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Спецназ Scorpion: бережет покой страны
Видео: спецназ Scorpion бережет покой страны
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться