Сербия вышла в лидеры по вакцинации благодаря "Спутнику V"

В настоящее время российская вакцина "Спутник V" одобрена в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ее эффективность составила 97,6%.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Министр инноваций и технологического развития, сопредседатель Межправительственного комитета по сотрудничеству России и Сербии Ненад Попович в своем официальном Твиттере сообщил, что с помощью вакцины "Спутник V" Сербия стала лидером иммунизации среди европейских стран, полностью привив 28% населения, что в два раза больше среднеевропейского показателя. Это стало возможным благодаря решению властей страны закупить вакцины без политической предвзятости.

Serbia is the European leader in vaccination with 28% of its population fully vaccinated, which is twice the European average. The use of @sputnikvaccine, with its efficiency reaching 97.6%, contributed to that. Serbia decided on procurement of vaccine without political bias. pic.twitter.com/vfHJoV4xHt — Nenad Popović (@npopovicSNP) May 28, 2021

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленной в страну из России, сообщила администрация Вучича, передает РИА Новости.

"Президент Вучич принял сегодня посла Боцан-Харченко и поблагодарил за доставку новой партии вакцины "Спутник V", которая сразу включается в процесс вакцинации в нашей стране", - говорится в сообщении.

Президент Сербии и российский посол также обсудили международное взаимодействие Москвы и Белграда, ситуацию в Балканском регионе, переговоры сербского руководства и косовоалбанских властей под эгидой ЕС, а также сотрудничество России и Сербии в инфраструктурных и энергетических проектах.

Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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