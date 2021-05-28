Стало известно, безопасна ли вакцина "Спутник V" для беременных

Новые данные вносятся в инструкцию по использованию для этой категории пациенток. Также сообщается о проведении клинических исследований вакцины на детях.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Получены данные по безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, передает РИА Новости. В данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Данные по безопасности для беременных уже получены", - сказал он.

Министр также сообщил о том, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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