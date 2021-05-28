20:30 28 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Беременная женщина

Стало известно, безопасна ли вакцина "Спутник V" для беременных

© CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (183)
6920
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1c/34918820.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210528/34918880/stalo-izvestno-bezopasna-li-vaktsina-sputnik-v-dlya-beremennykh.html

Новые данные вносятся в инструкцию по использованию для этой категории пациенток. Также сообщается о проведении клинических исследований вакцины на детях.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Получены данные по безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, передает РИА Новости. В данный момент вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Данные по безопасности для беременных уже получены", - сказал он.

Спутник V
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сербия вышла в лидеры по вакцинации благодаря "Спутнику V"

Министр также сообщил о том, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 "Спутник V" у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (183)

По теме

ЮНИСЕФ заключила договор с РФПИ о поставках "Спутника V"
Лукашенко предложил открыть границы для желающих привиться "Спутником V"
Вакцинация "Спутником V" снижает риск передачи вируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Тренировка сотрудников спецподразделения карабинеров Scorpion
Фото: стопроцентная готовность - как тренируется спецназ Scorpion
ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Видео: ТОП истребителей России и США: кто победит в воздушном бою?
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться