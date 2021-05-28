"Белавиа" сообщила о приостановке рейсов в Кишинев и ряд других городов

Приостановка рейсов связана с запретами властей ЕС и Украины на использование воздушного пространства.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев, а в Ларнаку и Стамбул прорабатываются новые воздушные маршруты, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное в пятницу сообщение пресс-службы компании.

"Рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев приостановлены, в Ларнаку и Стамбул прорабатываются маршруты", - говорится в сообщении на сайте "Белавиа".

Отмечается, что рейсы будут приостановлены с 29 мая по 30 июня текущего года, это связано с запретами властей Евросоюза и Украины на использование воздушного пространства.

"Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что регулярные рейсы в Стамбул и Ларнаку в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран планируется выполнять по измененному расписанию.

"Авиакомпания направляет все силы на решение данной ситуации. Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств в течение года с момента приобретения билета или полета по одному направлению транзитного маршрута", - добавили в пресс-службе.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники заявили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "Организацию массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над республикой. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova