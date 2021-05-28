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Пограничная полиция Румынии

Как граждане Молдовы будут въезжать в Румынию с 1 июня - решение Бухареста

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră Română
Общество
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Коронавирус в мае 2021 (184)
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Правительство Румынии на очередном заседании приняло решение классифицировать по кодам страны из которых прибывают граждане: красный, желтый и зеленый.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik, Джеорджиана Арсене. Правительство Румынии утвердило классификацию стран/территорий по уровню заболеваемости коронавирусом, чтобы установить лиц, прибывающих в Румынию, которым необходимо соблюдать карантин. 

Речь идет о решении Национального комитета по чрезвычайным ситуациям №33 от 27 мая 2021 года.

Паспорт Румынии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бухарест впервые раскрыл число граждан Молдовы, получивших паспорт Румынии

Таким образом, румынский кабмин принял решение о внесении изменений и дополнений в приложения №2 и 3 постановления правительства №531/2021 о продлении чрезвычайного положения в Румынии начиная с 13 мая 2021 года, а также об установлении применяемых в ходе него мер по предотвращению и борьбе с последствиями пандемии COVID-19.

Было принято решение классифицировать страны по кодам: красный, желтый и зеленый. Гражданам государств, попавших в "зеленый" список, не придется соблюдать карантин по прибытии в Румынию. Это касается и жителей Молдовы.

Государства зеленой зоны: Катар, Куба, Германия, Черногория, Панама, Аруба, Италия, Ирак, Украина, Испания, Виргинские острова США, Сент-Люсия, Сербия, Эквадор, Гондурас, Тунис, Чехия, США, Иордания, Австрия, Намибия, Словакия, Бонэйр, Сент-Эстатиус и Саба, Норвегия, Доминиканская Республика, Казахстан, Венгрия, Британские Виргинские острова, Ирландия, Болгария, Армения, Польша, Ливан, Российская Федерация, Гватемала, Палестина, Филиппины, Таиланд, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Бермудские острова, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Япония, Сент-Винсент и Гренадины, Португалия, Экваториальная Гвинея, Гуам, Азербайджан, Северная Македония, Молдова, Финляндия, Ливия, Каймановы острова, Фарерские острова, Венесуэла, Ямайка, Косово, Саудовская Аравия, Сальвадор, Камбоджа, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Габон, Бутан, Кюрасао, острова Теркс и Кайкос, Мексика, Индонезия, Французская Полинезия, Антигуа и Барбуда, Южная Корея, Египет, Северные Марианские острова, Пакистан, Барбадос, Албания, Белиз, Джибути, Тайвань, Доминикана, Ангола, Узбекистан, Афганистан, Мавритания, Фиджи, Камерун, Исландия, Центральноафриканская Республика, Кения, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Эфиопия, Гренландия, Бангладеш, Мальта, Израиль, Руанда, Сингапур, Гаити, Лаос, Мадагаскар, Алжир, Эсватини, Замбия, Маврикий, Конго, Гибралтар, Эритрея, Никарагуа, Уганда, Джерси, Сенегал, Бурунди, Того, Лесото, Коморские Острова, Гана, Гамбия, Вьетнам, Зимбабве, Сомали, Бруней-Даруссалам, Бенин, Судан, Мали, Мьянма, Йемен, Малави, Либерия, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Австралия, Нигерия, Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Ангилья, Уоллис и Футуна, Сирия, Таджикистан, Гвинея, Остров Мэн, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Новая Зеландия, Южный Судан, Китайская Народная Республика, Гренада, Фолклендские (Мальвинские) острова, Гернси, Ватикан, Маршалловы острова, Микронезия, Монтсеррат, Новая Каледония, Соломоновы Острова, Танзания, Вануату, Западная Сахара.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (184)

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