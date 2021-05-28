Еврокомиссия планирует добиться от TikTok соблюдения прав потребителей

Согласно заявлению ЕС, у TikTok есть месяц, чтобы ответить на официальный запрос Еврокомиссии и начать диалог.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) официально обратилась к соцсети TikTok с призывом начать диалог с ЕС и пересмотреть практику скрытого маркетинга и агрессивной рекламы, целевой аудиторией которой являются несовершеннолетние, говорится в заявлении ЕК, которое цитирует РИА Новости.

"В Европейском союзе запрещено продвигать специально для детей и несовершеннолетних скрытую рекламу, такую как баннеры и видео. Диалог, который мы начинаем сегодня, должен помочь TikTok соответствовать правилам Евросоюза по защите прав потребителей", - заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

ЕС также сообщает, что у TikTok есть месяц, чтобы ответить на официальный запрос Еврокомиссии и начать диалог.

В противном случае социальная сеть может быть оштрафована.

В середине февраля 2021 года Европейская организация потребителей (BEUC), объединяющая профильные ассоциации в странах ЕС, подала жалобу в Европейскую комиссию на популярную соцсеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей. BEUC и ее члены выступили за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы "обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС".

В организации отметили, что всего за несколько лет TikTok стала одной из самых популярных социальных сетей, прежде всего, среди детей. При этом, по ее данным, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента, вводит в заблуждение по некоторым вопросам. В частности, по мнению организации, в TikTok отсутствует защита детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.

Кроме того, защитники прав потребителей указывают на несправедливую по отношению к пользователям политику в области авторских прав на видео, которые они записывают. По их данным, TikTok получает безусловное право на использование и распространение таких видео без какого-либо вознаграждения для автора.

В организации обеспокоены отсутствием четкой информации о том, какие личные данные пользователей собираются и каким образом они используются в дальнейшим.

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