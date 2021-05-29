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Паспорт РФ

В РФ меняют порядок выдачи загранпаспортов: что делать живущим за границей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210529/34926120/rossiya-poryadok-vydachi-zagranpasportov-chto-delat-zhivuschim-za-granitsey.html

Изменения, внесенные в Регламент оформления загранпаспортов, касаются граждан России, живущих за границей.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. C 30 мая в России вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, пишет РИА Новости.

Так, изменения коснутся граждан России, живущих за рубежом. Они смогут получить загранпаспорт, но для этого им придется приехать в РФ.

"Если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и предоставить его в качестве документа, удостоверяющего личность", – сказано в документе.

Приложения
© Sputnik / Виктор Толочко
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Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в две тысячи рублей, а за документ нового образца — пять тысяч рублей. От выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.

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