В РФ меняют порядок выдачи загранпаспортов: что делать живущим за границей

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. C 30 мая в России вступит в силу приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов, пишет РИА Новости.

Так, изменения коснутся граждан России, живущих за рубежом. Они смогут получить загранпаспорт, но для этого им придется приехать в РФ.

"Если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и предоставить его в качестве документа, удостоверяющего личность", – сказано в документе.

Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину в две тысячи рублей, а за документ нового образца — пять тысяч рублей. От выплаты пошлины освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и желающих получить документ взамен утраченного или испорченного.

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